Bakanlıktan yeni önlem: O yerler geçici süreliğine kapatılıyor
İçişleri Bakanlığı, "Genelge ile Koronavirüs tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.
21.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:13
İçişleri Bakanlığı, "Genelge ile Koronavirüs tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak."
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
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Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Kuaför, Güncel