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Bakanlıktan yeni tedbirler içeren genelge

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüsle mücadelede etkinliği artırmak amacıyla yeni tedbirleri içeren genelge yayınlandı.

14.03.2020 19:13 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:13
Bakanlıktan yeni tedbirler içeren genelge
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüsle mücadelede etkinliği artırmak amacıyla yeni tedbirleri içeren genelge yayınlandı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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