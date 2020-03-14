Bakanlıktan yeni tedbirler içeren genelge
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüsle mücadelede etkinliği artırmak amacıyla yeni tedbirleri içeren genelge yayınlandı.
14.03.2020 19:13 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:13
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüsle mücadelede etkinliği artırmak amacıyla yeni tedbirleri içeren genelge yayınlandı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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