17.06.2019 08:20
Haberler»Ekonomi » Haber

Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet azaldı

Baker Hughes: ABD

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 14 Haziran itibarıyla son bir haftada 1 adet düşüşle 788 adete geriledi.

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 14 Haziran itibarıyla son bir haftada 1 adet düşüşle 788 adete geriledi.
Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde ABD'de faaliyetini sürdüren doğalgaz sondaj kule sayısı da 5 adet düşüşle 181 adete ve toplam petrol ve doğalgaz sondaj kulesi 969 adete geriledi.
Toplam sondaj kulesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 90 adet ve petrol kule sayısı da 75 adet azalan ABD'de, toplam sondaj kulelerinin 941 adedi karada, 4 adedi iç sularda, 24 adedi  ise açık sularda yer aldı.
Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 1 adet artışla 24'e, Kanada'da sondaj kule sayısı 4 adet artışla 107'ye ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 1,076 düzeyine geriledi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Baker Hughes, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
09:17 Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı
09:17 Kaymakam Deniz Pişkin, "Tosya'da YKS sınavları huzur içinde yapıldı"
09:16 Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Birliğinin Türkiye Çalışma Grubu Toplantısına Katılacak
09:16 (Özel) Kızıla bürünen gökyüzüyle Galata Kulesi
09:16 Turgutlu'da şiddetli yağış
09:15 Bıçakla polise saldıran şahıs yakalandı
09:14 Kemalpaşa'da kiraz festivali yapıldı