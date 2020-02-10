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Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet arttı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 7 Şubat itibarıyla son bir haftada 1 adet artışla 676 adete yükseldi.

10.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:38Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet arttı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 7 Şubat itibarıyla son bir haftada 1 adet artışla 676 adete yükseldi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz sondaj kulesi sayısı 1 adet düşüşle 111 düzeyine geriledi ve böylece petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı değişmeyerek 790 düzeyinde kaldı. Petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 259 adet azaldı.  ABD'de petrol ve doğal gaz ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 3 adette kaldı.

Buna göre, sondaj kulelerinin 767 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 23 adedi  ise açık sularda yer aldı. En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 1 adet düşüşle 394 adete gerilerken, en büyük havza olan Permian'da kule sayısı 1 adet düşüşle 405'e indi.

Bu dönemde, Kanada'da sondaj kule sayısı 10 adet artışla 257'ye çıktı,  Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 2 adet artışla 23'e çıktı ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 10 adet artışla 1,047 adete yükseldi.



Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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