Haberler » Ekonomi » Baker hughes: abd'de petrol sondaj kule sayısı 2 adet arttı

Baker hughes: abd'de petrol sondaj kule sayısı 2 adet arttı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 11 Ekim itibarıyla son bir haftada 2 adet artarak 712 düzeyine yükseldi.

14.10.2019 09:29Baker hughes: abd'de petrol sondaj kule sayısı 2 adet arttı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 11 Ekim itibarıyla son bir haftada 2 adet artarak 712 düzeyine yükseldi.

Baker Hughes verilerine göre, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı ise aynı dönemde 1 adet düşüşle 143'e geriledi ve toplam sondaj kule sayısı 1 adet artarak 856 düzeyine çıktı ve petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 207 adet azaldı.

ABD'de sondaj kulelerinin Sondaj kulelerinin 831 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 24 adedi ise açık sularda yer aldı. Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 1 adet artışla 23'e, Kanada'da sondaj kule sayısı 2 adet artışla 146'ya yükseldi ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 3 adet artışla 1,002 düzeyine çıktı,

ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 6 adet artışla 420'ye, ABD'deki en büyük havza olan Permian'da da kule sayısı 6 adet artışla 421'e yükseldi.



Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
10:33 Erzincan'ın toprakları suya doyacak
10:32 “Türklerin girişimcilikle ilgili bir sorunu yok”
10:26 Organik solucana talep olmayınca solucanlar elde kaldı
10:24 Emekli işçi kurduğu tavuk çiftliğinde organik yumurta üretiyor
10:20 Borsa haftaya düşüşle başladı
10:22 İKÜ, sanatçı Genco Erkal'ı ağırlayacak
10:20 Sanayi üretim endeksi
14.10.2019 10:39:00