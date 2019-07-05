05.07.2019 09:48
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Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 5 adet azaldı

Baker Hughes: ABD

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 3 Temmuz itibarıyla son bir haftada 5 adet azalarak 788 adete geriledi.

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 3 Temmuz itibarıyla son bir haftada 5 adet azalarak 788 adete geriledi.
Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde ABD'de faaliyetini sürdüren doğalgaz sondaj kule sayısı da 1 adet artışla 174 adete ve toplam petrol ve doğalgaz sondaj kulesi de 4 adet düşüşle 963 adete geriledi.
Toplam sondaj kulesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 89 adet azalan ABD'de, toplam sondaj kulelerinin 936 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 24 adedi ise açık sularda yer aldı.
Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 24'e, Kanada'da sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 120 adete ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 8 adet düşüşle 1,083 düzeyine geriledi.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), ABD'de ham petrol stoklarının 28 Haziran'da biten haftada 1.1 milyon varil düşüşle 468.5 milyon varile gerilediğini duyurdu.
EIA'ya göre, bu dönemde ham petrol rafine girdileri geçen haftaya göre günlük 47,000 varil düşüşle 17.3 milyon varile geriledi. Rafinerilerin işletilebilir kapasitesi yüzde 94.2 olarak hesaplanırken, benzin üretimi de bir önceki haftaya göre azalarak günlük 9.9 milyon varile indi.
ABD'de ayrıca ham petrol ithalatı bir önceki haftaya göre 929 bin varil artışla günlük 7.6 milyon varile ulaşırken, ticari petrol stokları da aynı dönemde 2.5 milyon varil yükseldi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Ekonomi

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