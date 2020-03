Baki Ersoy: "Biz zalimlerin karşısında olacağız, haklı davamızdan da kesinlikle vazgeçmeyeceğiz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, zalimlerin karşısında dimdik duracaklarını, haklı davalarından da vazgeçmeyeceklerini söyleyerek, "Kayseri'de oturmuş olan 'Sen', 'Ben', 'Bizim oğlan' yapısıyla bu işin olmadığını, olmayacağını, buna birilerinin dur diyeceğini biz yüksek sesle haykırarak ve gerektiği yerde hodri meydan demesini bilerek bunu gerçekleştireceğiz" dedi.MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Melikgazi İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Erciyes'te bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan MHP Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, "Bugün itibariyle göreve başlayalı 4 yıl oldu. Bu 4 aylık dönem içerisinde MHP Melikgazi İlçe Teşkilatı olarak hemen hemen her gün vatandaşlarımızla iç içe olduk. Bu diyaloglar neticesinde gördük ki; Melikgazi ve Kayseri üzerinde partimize ciddi bir teveccüh var. Bu teveccühünde ötesinde partimize duyulan yüksek oranda bir güven söz konusudur. Bunu bizzat sahada müşahede ederek tespit ettiğimiz için burada rahat rahat konuşabiliyoruz. İnsanların partimize olan güveni, bir siyasi partiden daha ötesine geçmiş durumdadır. Her yerde 'İyi ki varsınız' söylemleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Her yerde iltifatlara mazhar oluyoruz. Bu gerçekten bizim açımızdan mutlu edici bir durumdur. Bir siyasi partinin de tek hedefi bu olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı."Bu maya, Kayseri'de sarsılmaz bir şekilde tuttu"Kalın, "Bu kapsamda yine içerisinde bulunduğumuz Cumhur İttifakı dolayısıyla olumlu dönüşler olduğunu görüyoruz. Bu mayanın Kayseri'de sarsılmaz bir şekilde tuttuğunu yerinde müşahede ediyoruz. Bizim açımızdan sevindirici bir gelişme olduğunu belirtmek isterim. Şüphesiz ülkücü hareket daima 18 yaşındadır. 18 yaşındaki ruhla hareket ediyoruz. 50 yıllık bir millet aklının getirmiş olduğu tecrübeyle, 18 yaşındaki ruhun heyecanıyla da çalışmaya devam edeceğiz" dedi."Gece gündüz demeden Kayseri'miz için çalışıyoruz"Toplantıda konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, "Bizlerde MHP'nin milletvekili olarak elimizden geldiği ölçüde Kayseri'mizi ilgilendiren problemleri TBMM'ye taşımak kaydıyla gece demeden gündüz demeden Kayseri'miz için çalışıyoruz. Sonuçta biz MHP'yi temsil ediyoruz. Temsil makamındaki ve milletin vekalet verdiği insanlarda üzerine düşeni fazlasıyla yapmak zorundadır diye düşünüyorum. Bu millete mahcup olmamak için, partimizi bir adım daha öteye taşımak için elimizden ne geliyorsa çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz. Allah'a şükürler olsun bununda yansımalarını olumlu şekilde aldığımızı düşünüyorum. Bizim için esas olan teşkilatlardır. Gerek Kayseri'de il teşkilatımız, gerekse 16 ilçe teşkilatlarımızla birlikte, ülkü ocaklarımız, taş medreseliler, diğer bağlı kurum ve kuruluşlarımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Cumhur İttifakı ile birlikte de Kayseri'mizde gerek büyükşehir belediyesi ile gerekse bizim kendi ilçe belediyelerimizle uyumlu bir şekilde çalışmalarımız devam ediyoruz. Bizler liderimizin işaret ettiği noktadayız. Bu zamana kadar hep böyle olduk. Bundan sonrada öyle olmaya devam edeceğiz" diye konuştu."Kayseri'de oturmuş olan 'Sen', 'Ben', 'Bizim oğlan' yapısıyla bu işin olmadığını yüksek sesle haykıracağız"Ersoy, "Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'de büyüyor. Bu da hepimizin sayesinde oluyor. Daha fazla çalışmak zorundayız ve bana göre başarmak zorundayız. Çünkü Kayseri milliyetçi, ülkücü hareketin kalesidir. Biz bir gün bunu mutlak suretle Kayseri'de 1'inci parti olarak sağlayacağız. Çünkü Kayseri artık Milliyetçi Hareket Partisi'nin neler yapabildiğini, partililerin neler yapabildiğini yavaş yavaş görmeye ve anlamaya başladı diye düşünüyorum. Biraz daha gayret edeceğiz, biraz daha azimle çalışacağız. Biraz daha toplumun beklentisi olan konuların üzerine gideceğiz. Biz zalimlerin karşısında olacağız, haklı davamızdan da kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Sesimizi gerektiği yerde yükseltmesini bileceğiz. Çünkü bu yükselen ses, toplumun beklediği sestir. Ancak bunu biz yaparsak MHP yapar anlayışı ile toplumda da böyle bir beklenti var. Yoksa bizim hiç kimsenin şahsiyeti ile onuru ile karakteri ile bir meselemiz yok. Bir yerde bir yanlış varsa, bu yanlışa yanlış diyeceğiz. Kayseri'de oturmuş olan sen, ben, bizim oğlan yapısıyla bu işin olmadığını, olmayacağını, buna birilerinin dur diyeceğini biz yüksek sesle haykırarak ve gerektiği yerde hodri meydan demesini bilerek bunu gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA