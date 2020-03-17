Baki Ersoy: "Çanakkale, Türk'ün asla yılmayacağını göstermiştir"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili yayımladığı mesajında, "Çanakkale, Türk'ün asla yılmayacağını göstermiştir" dedi.
17.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:21
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili yayımladığı mesajında, "Çanakkale, Türk'ün asla yılmayacağını göstermiştir" dedi.
Ersoy mesajında şu ifadelere yer verdi; "Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi, Türk'ün asla yılmayacağını, imkansız ne ise iman gücü, vatan aşkı ile onu başaracağını yedi düvele göstermiş, bir kez daha tüm Dünya'ya 'şu çılgın Türkler!' dedirten bir destan olarak hafızalara kazınmış, gurur vesikamız olmuştur. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık örneği ile düşmanı Çanakkale'den geçirmeyen aziz milletimiz, gözünü kırpmadan, canını düşünmeden şehadete yürümüştür. Bizlere düşen ise aradan geçen 105 yılın ardından, Çanakkale şehitlerimizin bize emanet ettiği, ata mirası, analarımızın duası ile bezenmiş kutsal vatanımızı onlar kadar kararlı ve güçlü bir şekilde savunmaktır. Ay- yıldızımız bir güneş gibi semada dalgalandıkça dahili ve harici bedbahtların olacağını unutmamalıyız. Hafızamızı diri tutarak Çanakkale ruhunu iyi anlamalı, benimsemeli ve gelecek nesillere benimsetmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz toprakları bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" - KAYSERİ
Ersoy mesajında şu ifadelere yer verdi; "Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi, Türk'ün asla yılmayacağını, imkansız ne ise iman gücü, vatan aşkı ile onu başaracağını yedi düvele göstermiş, bir kez daha tüm Dünya'ya 'şu çılgın Türkler!' dedirten bir destan olarak hafızalara kazınmış, gurur vesikamız olmuştur. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık örneği ile düşmanı Çanakkale'den geçirmeyen aziz milletimiz, gözünü kırpmadan, canını düşünmeden şehadete yürümüştür. Bizlere düşen ise aradan geçen 105 yılın ardından, Çanakkale şehitlerimizin bize emanet ettiği, ata mirası, analarımızın duası ile bezenmiş kutsal vatanımızı onlar kadar kararlı ve güçlü bir şekilde savunmaktır. Ay- yıldızımız bir güneş gibi semada dalgalandıkça dahili ve harici bedbahtların olacağını unutmamalıyız. Hafızamızı diri tutarak Çanakkale ruhunu iyi anlamalı, benimsemeli ve gelecek nesillere benimsetmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz toprakları bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum