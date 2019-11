Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Kayseri'ye yatırım ofisi açılması için görüşmeler yapıyoruz" dedi.Düzenlenen toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Serap Şule Kalın, parti teşkilatı ve basın mensupları katıldı.17 gün içerisinde çalışmaları hızlandırdıklarını ve daha fazla hizmet verebilmek için çalışacaklarını söyleyen Enes Ertuğrul Kalın, "Yaklaşık 17 gün gibi bir sürede Melikgazi'ye nasıl daha iyi hizmet veririz, sorunlarına nasıl değiniriz diye fırsat buldukça çalışma yapma imkanımız oldu. Bu çalışmalarımız neticesinde eksik gördüğümüz alanlarda ilgili komisyonlarımızı kurarak, arkadaşlarımızı bu komisyonlarda görevlendirdik ve bu komisyonlar çalışmalarına dün itibariyle başlamış durumda. Bizim çok önem verdiğimiz bir komisyon var, 'İş ve Çalışma Hayatı Komisyonu' isminde. Bilindiği üzere bölgemizde 2 tane büyük organize sanayi bölgesi var ve buralarda hemen hemen her gün iş kazaları, meslek hastalıkları ve daha büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. İş veren açısından daha büyük problemler arz etmekte. Biz bu konularda gerekli çalışmaları yapmak üzere bu komisyonu kurduk. Bu komisyona hem iş veren arkadaşlarımız hem de işçi olan arkadaşlarımızla beraber iş sağlığı ve güvenliği arkadaşlarımız görevlendirilmek üzere çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, halk nerede görmek istiyorsa orada olacaktır ve ben ilk ziyaretimizin bilgisini vermek istiyorum. Allah nasip ederse 31 Mart öncesinde verilen sözlerin takipçisi olduğumuzu bildirmek üzere ilçemizin dışarı mahallelerinden olan Turan mahallesine vekilimiz Baki Ersoy'un da katılımı ile bir program düzenleyeceğiz" dedi.Ülkede seçimlerden sonra iki blok oluştuğunu, PKK temsilcilerinin insanları bölmek için algı oluşturmaya çalıştıklarını ve bu şekilde hareket edenlere cevap vereceklerini söyleyen Baki Ersoy, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler, büyük bir aileyiz ve bunun farkındayız. Bizim birbirimize sürekli omuz vererek gitmemiz gerekiyor ve birbirimizin sürekli yanında olmamız gerekiyor. Biz bunun bilincindeyiz ve zaten Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'de hak ettiği yerlere ve daha iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Seçimden beri Kayseri için ne gerekiyorsa mecliste elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Türkiye'nin gelmiş olduğu noktaya bakarsak 2 blok oluştu. Bir tarafta Cumhur İttifakı ve diğer tarafta da Millet İttifakı olarak ayrıldı. Bizler şunu görüyoruz, özellikle PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin temsilcilerinin sözlerine baktığımızda ısrarla operasyonları bir savaş olarak adlandırmaya çalışarak, bizim Kürt kardeşlerimiz üzerinde algı oluşturarak, Kürtler bunu hak etmiyor gibi bir algının içerisine giriyorlar. Bu çok tehlikeli bir olay. Son günlerde aynı şeyi aleviler için de yapmaya kalktılar ki, bizler bin yıllık kardeşliğimizi yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapan bir zihniyetiz. Bu yüzden bizim kardeşliğimize kasıt eden kim olursa olsun biz anında cevap veriyoruz" dedi.'PKK temsilcileriyle ittifak olanlar, bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor'Ersoy, yaşanan olayları mecliste gördükçe ittifak olarak ne kadar doğru tarafta olduklarını anladıklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:"Israrla bölücü başı Selahattin Demirtaş'ın talimatlarla cezaevinde bulunduğunu söylüyorlar. Her bütçede bunu söylediler ve dile getirdiler. Biz de şunu söyledik, 6-8 Ekim olaylarında ki onlar bu olayların adına Kobani olayları dediler. Bu olaylarda insanlara talimat vererek sokağa döken ve bu olaylarda 5 şehidimizin olduğu, 54 vatandaşımızın katledildiği, kamu binalarının ve mallarının yakılıp yıkıldığı olayların talimatını veren bölücü başı Selahattin Demirtaş, terör eylemleri yaptırmak ve eylem yapma talimatı vermekten ceza evinde yatmaktadır. Bunların hepsini topladığımız zaman çok büyük bir tehlike var li, bunu söyleyen PKK'nın siyasi ayaklarıyla ittifak yapan diğer partilere baktığımız zaman, bunlarla aynı maddelere el kaldırdığını gördüğümüz zaman Cumhur İttifakı'nın ne kadar doğru bir ittifak olduğunu görüyoruz."'Kayseri'de yatırım ofisi kurulması için talepte bulunduk'Kayseri'de hiç yatırım ofisi olmadığını ve bu konuda görüşmelerin başlatıldığını söyleyen Ersoy, "Türkiye büyüyen bir ülke ve 2023 yılında dünyada ilk 10'a girebilecek seviyedeki bir ülke ve kimse merak etmesin yapılan işlerin hepsini dinleyerek, ne kadar büyük bir ülke olduğumuzu ve bakanlıklarımızın çalışmalarının ne kadar yerinde olduğunu bizzat görüyoruz. Bugün ülkemizde bazı sıkıntılar var ama biz bunları aşabilecek güçteyiz. Yeter ki birlik olalım ve beraberliğimizi bozmayalım. Kayseri de bulunduğu yeri hak etmeyen bir şehirdir. Ben yatırım ofisi olup olmadığını sormuştum ve Gaziantep'te 12 tane ofis var, Hatay'da 3 tane var ama Kayserimizde hiç yok. dolayısıyla bizim bunları dile getirmemiz gerekiyor. Otoban ve hızlı tren konusunu da yine orada konuştuk. Kayseri'nin bunu hak etmediğini söyledim" dedi.'Kayseri'nin bütçesi tüm üniversitelerden yüzde 3 daha fazla'Kayseri'nin bu sene olan bütçesinin Türkiye'deki üniversitelerin toplamından yüzde 3 fazla olduğunu belirten Ersoy, "Bir konunun daha altını çizmek istiyorum, bütün üniversitelerin bütçelerini araştırın. Bu sene Kayseri'nin bütçesi hepsinin bütçesinden yüzde 3 daha fazla. Bu sonuca da takipler neticesinde ulaştık. Biz Kayserimiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret gösteriyoruz ve sonraki süreçte de yorulamadan daha az uyuyup daha çok çalışarak, bazı şeylerin değişmesi hususunda gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Serap Şule Kalın ise yaptığı konuşmasında, " Bu güzel yemeği organize eden ilçe Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Milletvekilimiz ile plan ve bütçe komisyonunu birlikte takip ettik kendisi sabaha kadar 14-15 saat çalışarak Kayserimizin tüm problemlerini dile getirdi. Kayserinin adının en fazla zikir edildiği bir dönem oldu. Birliğimiz, beraberliğimiz, arkadaşlığımız devam etsin ilelebet. Allah'a emanet olun diliyorum" dedi.Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, teşkilatla beraber çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek sözlerini şu şekilde devam ettirdi:" Herkese teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Uzun bir yolculuktan buralara kadar gelen 50 yıllık bir birikimin örgüleriyiz. Allah bizden sonraki nesillere de nice 50 yıllar göstermeyi nasip eylesin. Ülkücülüğü, milliyetçiliği onlarda sizin burada yaşadığınız gibi yaşasınlar. Kayserimizin Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde 2 tane aslan gibi milletvekili var. Birisi yurt dışında Dünya devletlerini geziyor. Diğeri ise Türkiye sınırları içerisinde girilmedik mahalle bırakmamış. Burada sizinle, bizimle, hepimizle birlikte mücadele etmiş. Teşkilatımızı, sizleri, davamızı hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Kadın olmanın verdiği ayrı bir güç ile her zaman yanımızda gördük. 50 yıllık bir siyasi partinin gelecek yıllara daha güçlü gelebilmesi ve iktidarda ortak değil, iktidar olabilmesinin tek yolu artık kadın kollarının güçlenmesidir. Eşlerimizin de kadın kollarına katılım sağlaması ile daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Siyaset de kadın olmak gerçekten çok zor. Hepiniz biliyorsunuz ki siyaset, erkek işidir, bu nedenle kadın arkadaşlarımızın gücü daha fazladır. Milliyetçi Hareket Partisi inşallah bundan sonraki süreçte iyi bir ittifak olmalı aynı zamanda iktidar olmalı. Sizler ülkücü hareketin, milletçi hareketin organize gücüsünüz. Bu güçler halinde çalışırsak teşkilatımız daha geniş alanlara yayılacak. Sizlerin burada bulunmuş olmasından, sizlerle beraber çalışıyor olmaktan dolayı mutluluklarımı iletmek istiyorum. Herkese teşekkür ediyorum iyi ki varsınız." - KAYSERİ