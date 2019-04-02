Baki Şahan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BURSA YENİŞEHİR belediye başkan adayı olan Baki Şahan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BURSA YENİŞEHİR ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Baki Şahan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız BURSA YENİŞEHİR adayı Baki Şahan kimdir? Bağımsız BURSA YENİŞEHİR adayı Baki Şahan yüzde kaç oy aldı?

Baki Şahan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BURSA YENİŞEHİR belediye başkan adayı olarak gösterilen Baki Şahan YENİŞEHİR ilçesinde % 0,32 oranında oy almıştır. YENİŞEHİR ilçesinde % 0,32 oranında oy olan Baki Şahan adlı Bağımsız adayı toplamda 112 adet oy sayısına ulaştı.

BURSA YENİŞEHİR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.