17.06.2019 15:58
Haberler»Güncel » Haber

Baki Şahin madalya peşinde

Baki Şahin madalya peşinde

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreş sporcusu Baki Şahin, Avrupa Oyunları'nda madalya arayacak.

Bu sezon uluslararası müsabakalarda elde ettiği derecelerle dikkat çeken Baki Şahin, yeniden milli takıma davet edildi.Dünya sıralamasında 24 puanla onuncu sırada yer alan Baki Şahin, 21-30 Haziran tarihlerinde Belarus'un Minsk şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Oyunları'nda 97 kg Serbest stilde Türkiye'yi temsil edecek.

"Büyük onur"

Ay-yıldızlı formayla yarışacak olmanın büyük gurur olduğunu dile getiren tecrübeli güreşçi, hedefinin milli takımla başarılar kazanmak olduğunu söyledi. Bu sezon birçok organizasyonda derece yaptığını da hatırlatan Baki Şahin; "Kulübümle iyi bir sezon geçirdim. Milli takım kamplarına dahil edilmek, milli formayla mücadele etmek onur verici. Her sporcu bunu yaşamak ister. Bana verilen fırsatları iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Avrupa oyunlarında ülkeme madalya kazandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler
Avrupa, Baki Şahin, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:10 Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışması
17:09 El konulan hastane şifa dağıtacak
17:09 Tarihi Zerzevan Kalesi'nde arkeolojik kazıya sponsor desteği
17:09 Kıbrıs gazilerine madalya ve berat
17:08 Murat Bardakçı, İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınını yerden yere vurdu!
17:08 Sokakta oynayan Mehmet'in bacağına inşaat demiri saplandı
17:07 Elini makineye kaptıran işçinin parmakları koptu