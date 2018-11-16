Bakıcı'dan Engelli Derneğine Ziyaret

Bozüyük
Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
, Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneğini ziyaret etti.
Bakıcı, göreve geldiğinde başkanlık makamına tahsisli VIP aracını, engellilerin hizmetinde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yaptırarak verdiği Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneğine konuk oldu.
Dernek yöneticileriyle görüşen Bakıcı, burada yaptığı açıklamada, ilk günden itibaren her alanda çalışma yaptıklarını, özellikle engellilere ayrı bir önem verdiklerini belirtti.
Bu nedenle onlar için daha farklı ve onların faydalanabileceği, işlerini kolaylaştıracak hizmetler gerçekleştirmeye özen gösterdiklerini dile getiren Bakıcı, şunları kaydetti:
"Belediye olarak engellilerimizin yaşamını kolaylaştıracak, gece yarısı hastaneye gitmek zorunda kaldıklarında onlara hizmet edebilecek, sadece önemli günlerde değil, diğer günlerde de istedikleri gibi rahatlıkla kullanabilecekleri bir araç tasarlayalım istedik. Başkanlık makamına ait olan bu aracın yolculuk esnasında engellilerimiz için güvenli ve rahat olması için gerekli düzenlemeleri yaptırdık. Aracımız ve personelimiz gece ve gündüz, kesintisiz olarak engellilerimizin hizmetindedir. Hedefimiz engelli kardeşlerimizin rahat bir şekilde istedikleri yere istedikleri zaman gidebilmelerini sağlamak."
Bakıcı, her bireyin engelli adayı olduğunu unutmamak gerektiğine işaret ederek, "Onlara tüm desteğimizi her alanda muhakkak göstermemiz gerekiyor." dedi.
Fatih Bakıcı,Bozüyük