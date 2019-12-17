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Bakıcılık vaadiyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınları, fuhşa zorladılar

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yurt dışından bakıcı olarak çalıştırılacakları vaadiyle getirdikleri kadınları fuhşa zorlayan, 1'i kadın 2 kişi, gözaltına alındı.

17.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:46Bakıcılık vaadiyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınları, fuhşa zorladılar
BURSA'nın ilçesinde, yurt dışından bakıcı olarak çalıştırılacakları vaadiyle getirdikleri kadınları fuhşa zorlayan, 1'i kadın 2 kişi, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ali T. (29) ve Goncagül M.'nin (32), yabancı uyruklu kadınlara, fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı. Birlikte yaşayan çift, teknik ve fiziki takibe alındı. Takip sonunda düzenlenen operasyonda Ali T. ve Goncagül M., yakalanarak, gözaltına alındı. Evde bulunan ve fuhşa zorlanan Gürcistan uyruklu Ulfiyye S. (37) ise kurtarıldı.

Ali T. ve Goncagül M.'nin, bakıcılık işlerinde çalıştırma vaadiye yurt dışından getirdikleri kadınları, fuhşa zorladıkları belirlendi.

Ulfiyye S., İl Göç İdaresi tarafından sınır dışı edilirken, Ali T. ve Goncagül M. adliyeye sevk edildi.


- Bursa

Emniyet Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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