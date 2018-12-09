Bakım Masrafları İçin En Çok Vakit Geçirdiği Bilgisayarını Bile Satmak Zorunda Kaldılar

Bakım masrafları için en çok vakit geçirdiği bilgisayarını bile satmak zorunda kaldılar-Tedavisi henüz mümkün olmayan kas hastalığına yakalanan 16 yaşındaki Furkan Küçük
yaşam mücadelesi veriyorBakım masraflarını karşılayamadıklarını belirten aile, oğlunun yatağa bağımlı halde en çok zaman geçirdiği bilgisayarını dahi satmak zorunda kaldıklarını söylediAile, yurt dışındaki kök hücre tedavisinin Furkan için tek bir umut olduğunu dile getirdi "Anne
ben neden yürüyemiyorum' diye soruyor. Onun sorularına cevap veremiyorum"
ANTALYA - Antalya
'da 6 yaşında Kas Erimesi (Müsküler Distrofi) teşhisi konulan 16 yaşındaki Furkan Küçük, yaşam mücadelesi veriyor. Tedavisi mümkün olmayan hastalığı yüzünden evinde yatağa bağlı durumdaki Furkan'ın masrafları karşısında bellerinin büküldüğünü dile getiren annesiyse, oğlunun hastayken en sevdiği bilgisayarını dahi satmak zorunda kaldığını söyledi. Antalya'nın Kepez
ilçesinde yaşayan Tülay Yurdakul'un 3 çocuğundan en küçüğü Furkan Küçük, henüz 6 yaşındayken yürümesinde aksaklıklar meydana geldi. Durumu fark eden annesi Tülay Yurdakul, oğlunun Akdeniz Üniversitesi
'ne götürdü. Burada tahlil ve testleri yapan Furkan'ın, tedavisi henüz Türkiye
'de mümkün olmayan Kas Erimesi (Müsküler Distrofi) teşhisi kondu. Zamanla durumu daha kötüye giden Furkan, solunum sorunu ve hareketlerinde kısıtlamaların artmasıyla birlikte yatağa bağlı hale geldi."Sorularına cevap veremiyorum"Çocuklarının yurt dışında kök hücre tedavisiyle düzelebileceğine inandığını söyleyen aile ise, Furkan'ın 4 bin 300 lirayı bulan aylık bakım masrafları karşısında bellerinin büküldüğünü ifade etti.Furkan'ın durumunu 6 yaşına kadar anlayamadıklarını ifade eden anne Tülay Yurdakul, yaşadıkları zorlu süreç karşısında maddi ve manevi yönde çok hırpalandıklarını söyledi. Oğlunun tedavi olması için yardım beklediğini ifade eden Yurdakul, "Ben Furkan'ın ellerinin oynamasını istiyorum. Artık gücüm kalmadı. Aldığım bin 600 lira bir para ama giderimiz çok fazla. Ekmek alamayacak duruma geldik. Furkan'ın hayatına girersek sorduğu çok sorular var. Ama ben artık hiç birine cevap veremez hale geldim. Malzeme masrafını karşılamak için oğlumun en son oynadığı bilgisayarını sattım. Anne bana bilgisayar alacak mısın? Ben niye böyle oldum anne? Ben niye koşamıyorum?' diye soruyor. Bir çocuk ne ister? Çocukluğunu yaşayamadı ki Furkan, ona ben ne anlatayım" dedi. Yurdakul, yurt dışında kök hücre tedavisi olunabileceği yönünde araştırmalar yaptıklarını da sözlerine ekleyerek, yardımseverlerden yardım talep ettiğini dile getirdi.Hırsızlar jeneratörünü çaldıFurkan'ın eniştesi Şahin Çebi de, çaresiz durumda olduklarını ve Furkan'ın solunum cihazını sürekli kullanması halinde akciğerlerinin riskle karşı karşıya kaldığını belirtti. Solunum cihazının kapanması halinde Furkan'ın yaşamını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını aktaran Çebi, "Elektrik kesildiğinde sıkıntı yaşıyoruz. Önceden jeneratörümüz vardı, hırsızlar çalıp götürdü. Onu alacak durumumuzda yok. Binanın yangın merdiveni, asansörü yok. Herhangi acil bir durum olduğunda yapacak bir şeyimiz yok" diye konuştu.
Antalya,Anne,Furkan Küçük
09 Aralık 2018 Pazar 15:11