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Bakım merkezindeki 100'e yakın engelliye ücretsiz saç tıraşı

Eskişehir'de kuaför Hasan Yılmaz, bakım merkezinde kalan 100'e yakın engelliye ücretsiz saç tıraşı yaptı.

15.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:01Bakım merkezindeki 100'e yakın engelliye ücretsiz saç tıraşı
'de kuaför Hasan Yılmaz, bakım merkezinde kalan 100'e yakın engelliye ücretsiz saç tıraşı yaptı.

Yeni yıl yaklaşırken bakım evlerinde kalanları unutmayan kuaför Hasan Yılmaz ve ekibi, bu kez Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Özel Dr. Serhat Duruhan Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette 100'e yakın özel bireyle yakından ilgilenilirken, yapılan saç bakımları ile engellilere yeni yıl öncesi ilk hediyeleri verildi. Hasan Yılmaz, bu gibi ziyaretlerin herkes tarafından yapılması gerektiğine değinerek, ziyaretle bakım evlerindeki insanların yalnız bırakılmamasını amaçladıklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Hasan Yılmaz, Eskişehir, Kuaför, Güncel

Kaynak: İHA

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