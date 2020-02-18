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Bakım merkezlerinde eğitim çalışmaları devam ediyor

Edirne'de, Uzunköprü 80.Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde "İşaret Dili" Eğitimi: Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Uzunköprü 80.Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü personellerine yönelik iki ay sürecek olan "İşaret dili eğitimi" başladı.

18.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:01Bakım merkezlerinde eğitim çalışmaları devam ediyor
'de, 80.Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde "İşaret Dili" Eğitimi: Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Uzunköprü 80.Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü personellerine yönelik iki ay sürecek olan "İşaret dili eğitimi" başladı.

Düzenlenen İşaret Dili Eğitimi; Uzunköprü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle, Eğitmen İrem SASA'nın anlatımıyla farklı oturumlar halinde, Uzunköprü 80.Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi etkinlik salonunda düzenleniyor.

Öte yandan, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı, Edirne Huzurevi Müdürlüğü bünyesinde hizmet almakta olan yaşlılara yönelik "Mandala çalışması" sürdürülüyor. - EDİRNE

Uzunköprü, Edirne, Güncel

Kaynak: İHA

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