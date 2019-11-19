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Bakım yaparken elektriğe kapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Merkeze bağlı Kabalak Köyü'nde elektrik bakım onarım çalışmaları sırasında elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

19.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:36Bakım yaparken elektriğe kapıldı
DÜZCE(İHA) – Düzce Merkeze bağlı Kabalak Köyü'nde elektrik bakım onarım çalışmaları sırasında elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Düzce Merkeze bağlı Kabalak Köyü'nde taşeron olarak çalışan A.Y. isimli işçi elektrik direğindeki tellere yapmış olduğu bakım onarım sırasında, elektrik akımına kapıldı. Elektrik çarpması sonucunda ağır yaralı olarak 112 ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A. Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - DÜZCE

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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