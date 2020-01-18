Haberler » Güncel » Bakıma alınan tarihi Alaca Camii yeniden ibadete açıldı - Haber

Bakıma alınan tarihi Alaca Camii yeniden ibadete açıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde geçtiğimiz yıl Mart ayında bakıma alınan Selçuklu döneminde yapılan tarihi Alaca Camii tekrar ibadete açıldı.

18.01.2020 16:29 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:34Bakıma alınan tarihi Alaca Camii yeniden ibadete açıldı
Afyonkarahisar'ın ilçesinde geçtiğimiz yıl Mart ayında bakıma alınan döneminde yapılan tarihi Camii tekrar ibadete açıldı.

Bolvadin İlçesinde Mart 2019 tarihinde bakıma alının Selçuklu eseri olan tarihi Alaca Camii İbadete Açıldı. Açılış nedeniyle cemaate yemek ikramından bulunuldu. Sultan Alaaddin Keykubat'ın emriyle Konyalı Mimar Emiriddin Mikail tarafından inşa edilen Alaca Camii, dikdörtgen, 9 sütün üzerine düz ahşap tavan işçiliği Selçuklu motifleriyle süslenmiştir. Minaresi sekizgen olup, minare kapısı bütün ceviz oyma satanıyla, namaz vakitleri çizelgesi çizilmiştir. 1275 yılında tamamlanarak ibadete açıldı.

1553 de Kanuni Sultan Süleyman'ın Ridaniye Seferinde Mimar Sinan ve kalfası Bolvadinli Mimar Hacı Halife tarafından yeniden inşa edilen Camii, yanında Hılmiye Medresesi (Yörükzade Medresesi) ve külliyesi mevcut iken çeşmesi yol yapım çalışmaları sırasında yıkıldı. - AFYONKARAHİSAR

Selçuklu, Bolvadin, Alaca, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:30  Kadıköy'de bir kişi, eşi ile kayınvalidesini silahla yaraladı
19:30  Libya'da meşru hükümetten Hafter'e ateşkes ihlali suçlaması
19:29  CHP Grup Başkanvekili Özel'den 2023 genel seçimleri açıklaması
19:28  Kadıköy'de bir kişi, eşi ile kayınvalidesini silahla yaraladı (1)
19:28  AK Parti'li Özhaseki: "Milletin ümidi olmaya devam edeceğiz"
18.01.2020 19:39:38