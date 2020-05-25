Bakıma muhtaç bireylere özel bayram etkinliği

Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren bir bakım merkezi, Ramazan Bayramı kapsamında yatılı bakım hizmeti alan muhtaç bireylere yönelik bayram etkinliği düzenledi.

Bakıma muhtaç bireylere özel bayram etkinliği
25.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:28
Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren bir bakım merkezi, Ramazan Bayramı kapsamında yatılı bakım hizmeti alan muhtaç bireylere yönelik bayram etkinliği düzenledi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Afyonkarahisdar'da faaliyet gösteren Ülkü Bakım Merkezi;120 bakıma muhtaç engelli ve yaşlıya 65 personel ile yatılı sağlık takip hizmeti veriyor. Merkezinde Ramazan Bayramı münasebeti ile kurumda yatılı bakım hizmeti alan muhtaç bireylerle bayramlaşma etkinliği gerçekleştirildi. Kurucu Müdürü Serkan Ülkü, "Her sene merkezlerimizde kutladığımız Ramazan Bayramı bu sene Korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile daha özel bir anlam kazandı. Engelli ve yaşlılarımızın yalnız hissetmemeleri, morale ihtiyaç duyduklarını düşünerek bir bayram etkinliği hazırladık. Birçok yerde bayram buruk bir şekilde kutlanırken merkezimizde coşku ile karşılanmıştır. Tüm dünyada gelişmiş ülkelerin yaşlılarını ölüme terk ettiği dönemde, bizler emanetlerimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı, koruyacağımızı beyan ederiz. Kimsenin gözü arkada kalmasın. Buradan sizlerin vasıtası ile bayramda evlerine gitmeden görev yapan sosyal hizmet çalışanları başta olmak üzere tüm milletimizin bayramını kutlar, sağlık ve esenlik getirmesini dileriz" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?

Kaynak: İHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Afyon, Güncel, Haber

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