18.07.2019 15:55
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BAKIMDAKİ GEMİDE ÇIKAN YANGIN ÇALIŞANLAR TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

BAKIMDAKİ GEMİDE ÇIKAN YANGIN ÇALIŞANLAR TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Tuzla'da tersanede bakımda olan gemide çıkan yangını çalışanlar söndürdü.

Tuzla'da tersanede bakımda olan gemide çıkan yangını çalışanlar söndürdü. Aydıntepe Mahallesi, Güzin Sokaktaki bulunan tersanede bakımı yapılan gemide saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Geminin güverte bölümündeki yağların tutuşması nedeniyle çıktığı belirtilen yangın nedeniyle durum itfaiyeye ihbar edildi. Gemideki yangın çalışanlar tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tersaneye gelen itfaiye ekipleri gemide soğutma çalışmaları yaptı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden ayrılan itfaiye ekipleri

-Yangının çıktığı gemi (üzerinde 'Lub' ile başlayan yazı olan gemi)

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Tersaneden görüntüler

-Genel ve detay


- İstanbul
Kaynak: DHA
Aydıntepe, Tuzla, Güncel

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