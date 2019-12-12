Haberler » Güncel » Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü - Haber

Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü

Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördüKAHRAMANMARAŞ'ta özel bir bakımevinde çekildiği iddia edilen ve yaşlı bir adamın kafasında kurtçukların türediğini gösteren görüntüler sosyal medyada tepki gördü.

12.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:23
Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü
KAHRAMANMARAŞ'ta özel bir bakımevinde çekildiği iddia edilen ve yaşlı bir adamın kafasında kurtçukların türediğini gösteren görüntüler sosyal medyada tepki gördü.
Merkez ilçesinde 2 yıl önce açılan özel yaşlı bakım merkezinde geçen yıl çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu. Görüntülerde bakım evinde kalan Mehmet M.'nin (92) kafasında açık olan yarada kurtlar oluştuğu görülüyor. Mehmet M.'nin çekilen görüntülerden bir süre sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-
Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü

Dulkadiroğlu, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:04 Erdoğan: Kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel edebiyat ödülü verildi - Haber
23:01 Faslı düşünür Ureyd: "Türkiye, İslam'ın ilerlemeye engel olmadığının kanıtı" (2) - Haber
23:00 UEFA Avrupa Ligi: Basel: 2 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu) - Haber
23:00 Paris'te binlerce kişi emeklilik reformu yasasını protesto etti - Haber
22:58 Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı - Haber
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Haber
18:31 120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme - Haber
12.12.2019 23:14:42