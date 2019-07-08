08.07.2019 17:26
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Bakımı tamamlanan kirpi yavrusu doğaya salındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaklaşık bir ay önce itfaiye ekiplerince düştüğü su kuyusundan kurtarılan kirpi yavrusu, bakımlarının ardından doğaya salındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaklaşık bir ay önce itfaiye ekiplerince düştüğü su kuyusundan kurtarılan kirpi yavrusu, bakımlarının ardından doğaya salındı.
Su kuyusundan kurtarılmasının ardından Hatay Tabiatı Koruma Derneği üyesi Nurseli İnan'ın bakımını üstlendiği, yaş kedi ve köpek mamasıyla beslediği kirpi yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekiplerince Kırıkhan ilçesi Gölbaşı bölgesinde doğaya bırakıldı.
Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, yaptığı açıklamada, kirpinin birkaç günlükken aç ve ölüm riski altında bulunduğu söyledi.
Öğünç, bakımının tamamlanmasının ardından kirpinin doğal ortamına bırakıldığını kaydetti.
Nurseli İnan da kirpi yavrusuna yaklaşık bir ay uygun ortamda baktığını dile getirdi. Bakımı tamamlanan kirpi yavrusu doğaya salındı
Kaynak: AA
İtfaiye, Antakya, Hatay, Güncel

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