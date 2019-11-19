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Bakımını yaptığı yelkenli teknenin direğinden düşen işçi öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bakımını yaptığı yelkenli teknenin direğinin devrilmesi sonucu düşen işçi hayatını kaybetti.

19.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:32Bakımını yaptığı yelkenli teknenin direğinden düşen işçi öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bakımını yaptığı yelkenli teknenin direğinin devrilmesi sonucu düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ünal Şahin (41), Göcek Mahallesi Büngüş mevkisinde karaya çıkarılarak bakıma alınan yelkenli teknenin 15 metre yüksekliğindeki direğine çıktı. Büngüş, bu sırada devrilen direkle birlikte beton zemine düştü.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölen işçinin cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Morguna götürüldü.

Güncel

Kaynak: AA

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