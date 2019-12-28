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Bakır, kadınların elinden sanata dönüşüyor

Tunceli'nin Pertek ilçesinde bakır işlemeciliği kursuna katılan kadınlar, hem kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleği ayakta tutuyor hem de ekonomilerine katkı sağlıyor.

28.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:44 Bakır, kadınların elinden sanata dönüşüyor
'nin ilçesinde bakır işlemeciliği kursuna katılan kadınlar, hem kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleği ayakta tutuyor hem de ekonomilerine katkı sağlıyor.

Tunceli Valiliği, Pertek Kaymakamlığı, Belediye, İŞKUR ve diğer kamu kuruluşlarının desteğiyle Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan bakır işlemeciliği kursları 4 yıldır aralıksız sürüyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kursta önce eğitimler veriliyor, ardından uygulamaya geçiliyor. Büyük çoğunluğu ev hanımı olan kadınların katıldığı kursta darbe kalemlerle bakırın üzerine ince motifler işlenerek, unutulmaya yüz tutmuş sanat ortaya çıkartılıyor. Bakırdan saat, tabak, çay ve kahve takımlarının yanı sıra özel siparişlere göre hediyelik eşyalar da hazırlayarak hem kendilerini geliştiriyor hem de aile ekonomilerine ciddi bir katkı sağlıyor.

Bakır sanatına gönül verenlerden Yasemin Korkmaz, "Bu işi severek, büyük zevkle yapıyorum. Hem sosyal hayatımda hem arkadaş çevreme, hem de aileme katkı olsun diye bu güzel mesleği yapıyorum. Bu kursların desteklenmesini istiyoruz. Bu meslek unutulmasın daha çok aktifleşsin. Daha çok kurslar açılsın. Kadınlar bu işi öğrenerek kazanç sağlasın istiyoruz" dedi.

Atölyeye iki yıldan bu yana devam eden Sultan Oğuz ise "Çok güzel bir duygu. Tabak, saat, fincan takımları, tepsi yapıyoruz. Eşime destek oluyorum. Çocuklarımız için bir şeyler yapıyoruz. Kurs sayesinde hayatımızda bayağı bir şeyler değişti" diye konuştu.

Bakır işlemeciliği kursunu yaklaşık 4 yıl önce açtıklarını anımsatan Usta Öğretici Nazmi Civan ise, "25 kadınla başladık. Bakır üzerine her şeyi yapıyoruz. Saat, tabak, çaydanlık, fincan takımı üretiyoruz. Bunları genellikle kurumlara satıyoruz. Sipariş aldığımız zaman seviniyoruz. Unutulmuş bir meslek. Kadınlar burada sanat öğreniyorlar. Kadınların elleri bu mesleğe yatkın. Evde oturmaktansa sanat öğreniyorlar. Mutfak masraflarını karşılıyorlar. Aynı zamanda sosyal bir etkinlik oluyor" diye bilgi verdi.

Vali Tuncay Sonel ile kaymakamlığın kendilerine destek verdiğini belirten Civan, ürettikleri ürünlere de talebin olduğunu kaydetti. - TUNCELİ

Tunceli Valiliği, Tunceli, Pertek, İŞKUR, Güncel

Kaynak: İHA

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