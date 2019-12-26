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Bakır kazan çalıp 500 yıllık âdeti yaşattılar

Bursa'nın dağ ilçelerinde 500 yıldır bakır kazan çalarak oynanan kına eğlencesi adeti yaşatılmaya devam ediyor.

26.12.2019 09:19 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:25 Bakır kazan çalıp 500 yıllık âdeti yaşattılar
'nın dağ ilçelerinde 500 yıldır bakır kazan çalarak oynanan kına eğlencesi adeti yaşatılmaya devam ediyor.

Bursa'da her ay düzenledikleri gecelerle eski adetleri yaşatan dağ yöresi vatandaşları, 500 yıllık bakır gecesi geleneğini canlandırdı. Kına gecesi eğlencesinde unutulan bir çok Türkmen ve Yörük adetleri yeniden tanıtıldı. Dağder Yönetim Kurulu Üyesi Veliye Sevim, "Kına gecesi şöyle başlar: Soğan kabukları ile yumurtalar kaynatılıp renklendirilerek süslenip kız evi tarafından oğlan evine götürülür. Belenören köyü kadınları tarafından 500 yıllık gelenek yaşatıldı. Unutulmaya yüz tutmuş dağ yöresi adetleri genç nesillere aktarıldı. Ayrıca yöre dışındaki halkımıza da Yörük Türkmen kültürünü tanıtıyoruz. Bu programları 4 yıldır yapmaktayız. Her ay değişik bir ilçemizin bir köyünü çağırarak bu kültürü tanıtmaya ve yaşatmaya çalışmaktayız" dedi. - BURSA

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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