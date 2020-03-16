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Bakırçay derbisinin galibi bergama oldu

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 22.haftasında sahasında lig lideri Bergama Belediyespor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibine 1-0 mağlup oldu.

16.03.2020 08:57 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:57
Bakırçay derbisinin galibi bergama oldu

Konuk ekibe üç puanı getiren tek golü 47'nci dakikada Enes Bakal attı. Sahadan mağlup ayrılan sarı siyahlılar 41 puanla dördüncü sırada kalırken Bergama Belediyespor 61 puanla liderliğini sürdürdü.

Aliağa Atatürk Stadında seyircisiz oynanan karşılaşmayı Emre Bulut, Eren Öksüzler, Mehmet Karakuyu, Anıl Şen hakem dörtlüsü yönetti. Karşılaşma her iki takımında kontrollü oyunu ile başladı. Mücadelenin ilk 20 dakikası orta sahada üstünlük kurma çabası ile geçerken takımlar aradıkları golü ilk yarıda bulamadı.

Aliağaspor FK, devrenin ikinci yarısına Selim Kartal, Doğacan Diker değişikliği ile başladı. Rakip kalede gol arayan ev sahibi 47'nci dakikada topu ağlarında gördü. Ceza alanı içerisinde topu uzaklaştırmak isteyen Doğacan Diker'in yaptığı hatada topu önünde bulan Enes Bakal'ın yaptığı vuruş filelerle buluştu. (0-1)

Rakibi önünde yenik duruma düşen ev sahibi Aliağaspor FK, beraberlik için gerçekleştirdiği organize ataklardan eli boş döndü. Maçta başka gol olmayınca Bakırçay derbisinde üç puan alan taraf Bergama Belediyespor oldu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Bergama, Aliağa, Güncel

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