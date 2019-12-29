Bakırcılık mesleğini antik kentte yaşatmaya çalışıyor

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, bakır dövme ve işlemesi yapan Mehmet Çetiner (57) mesleğini, 2 bin 500 yıllık 'Gladyatörler Şehri' Stratonikeia Antik Kenti'nde sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da antik kenti ziyareti sırasında çekiç sesini duyup, girdiği dükkanında alışveriş yaptığını belirten Çetiner, "Cumhurbaşkanımızın gelmesinden sonra antik kentin ziyaretçi sayısı da, benim satışlarım da arttı" dedi.

Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'ndeki 'Gladyatörler Şehri' olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde unutulmaya yüz tutmuş bakırcılık mesleğiyle uğraşan Mehmet Çetiner, zanaatını yaşatmak için çalışıyor. Bakırcılığın yaygın olduğu Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde doğduğunu ve ilkokulu bitirdikten sonra usta çırak ilişkisiyle bakırcılığı öğrendiğini belirten Çetiner, geçimini bu meslekle sağladığını anlattı. Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdiği sırada Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ile tanıştığını ve onun teşvikiyle bakırcılık mesleğini 2 bin 500 yıllık antik kentte sürdürmeye başladığını kaydeden Çetiner, "Mesleğimizin git gide değerlendiğini görüyorum. Ama maalesef ardımızdan gelen genç nesil yok. Bu mesleği, Antik Kent'te severek yapıyorum. Antik Kent'te bu mesleği yapmam beni dinlendiriyor" dedi.

AYNI ZAMANDA USTA ÖĞRETİCİLİK YAPIYOR

Cezve, yumurta sahanı, kavurma sacı, güveç tenceresi, iskender tabağı, su ve ayran tası, sürahi, çaydanlık, ibrik, yemek tenceresi, çay tepsisi ve fincan takımı gibi ürünleri bakırdan üreten Çetiner, "Bu mesleği Muğla'da yapmanın önemli avantajları var. Etrafımızın turizm bölgesi olması nedeniyle her bölgeden her türlü insan Muğla'ya geliyor. Gençlik, eğer bu mesleği öğrenirse, iyi paralar kazanacağını düşünüyorum. Allah bereket versin, hayatımı bununla sürdürüyorum. Bakırın artık moda olduğunu ve kullanım alanının giderek genişlediğini görüyorum. Bakırın sağlık ve lezzet açısından önemli olduğunu kullananlar söylüyor. Ama ne yazık ki çıraklık ilişkileri günümüzde kalmadı. Bu mesleği meslek okullarına taşıyabilirsek, genç neslin de öğrenebileceğini düşünüyorum. Muğla Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik de yapıyorum. Aynı zamanda haftada üç gün Muğla Açık Cezaevi'nde kursiyerim olan mahkumlara bu mesleği öğretiyorum. Sırf bu meslek ölmesin diye yaklaşık 8 yıldır bu uğurda çalışıyorum" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI'NIN ZİYARETİ, SATIŞLARI ARTTIRDI'

Çetiner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ağustos'ta, Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret ettiğini hatırlatıp, şunları söyledi.

"Cumhurbaşkanımız, Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında, bizim çekiç sesimizi duyarak eşi ve kızıyla dükkanımıza girdi. Yaptığımız ürünlerin el ürünü olduğunu görüp, çok mutlu oldu. Kullanmak için bizden bir takım bakır aldı. Sonrasında yeniden istedi ve gönderdik. İnşallah bir daha gelirse, yeniden bakırlarımızdan vereceğim. Cumhurbaşkanımızın buraya gelmesinin ardından ziyaretçi sayısında artış yaşandı. Daha önceden tanıtımlar olmuştu, ama Cumhurbaşkanımızın ardından tarihi kente akın akın insanlar gelmeye başladı."

Çetiner, ürettiği bakır ürünlerini tanesi 25 TL ile bin TL arasında değişen fiyatlarla satıyor.