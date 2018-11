Bakırcılık Seçmeli Ders Oldu

22 Kasım 2018 Perşembe 11:54



FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te bir özel okulun öğrencileri, Bakırcılar ve Sedefçiler Odasının iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında başlatılan derste, geleneksel el sanatları arasında yer alan bakır işlemeciliğini öğreniyor.İlkokuldan liseye kadar her yaştan yaklaşık 100 öğrenci, haftada iki saat ustalardan bakır işlemeciliği eğitimi alıyor.Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008'den bu yana çeşitli projeler geliştirdiklerini belirterek ilkleri gerçekleştirmeye gayret ettiklerini söyledi.Erdem Koleji'nin, bakır işlemeciliğini seçmeli dersler arasına aldığını dile getiren Açık, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.Açık, 10 yaşında mesleğe başladığını anımsatarak derslere öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini, küçük oldukları için ellerinin işe yatkın olduğunu belirtti.-"Bakırcı, baklavacı, tornacı da lazım"Çırak olmadan usta olunamayacağına dikkati çeken Açık, "Bizim en büyük isteğimiz zanaatın ilkokuldan itibaren öğrenilmesi. Erdem Koleji'nde bir başlangıç yaptık. Bu süreci ilerletmek istiyoruz. Üniversitede iki yıllık bölüm açma hayalimiz de var. Hem teoriyi hem de pratiği öğretmiş olacağız. Herkes doktor, mühendis olamaz. Bakırcı, baklavacı, tornacı da lazım. Dünyada en güçlü odalar meslek odalarıdır. Biz de el ele verirsek hem meslek öğretiriz hem de ekonomimize destek oluruz." dedi.Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez ise yaparak ve yaşatarak öğretmeye önem verdiklerini belirterek bakırcılığı seçmeli ders olarak müfredata eklediklerini kaydetti.Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli dersler koymaya çalıştıklarına dikkati çeken Sönmez, bakırcılığın gelişimine katkı sağlamanın mutluluk verici olduğunu söyledi.Bu konunun Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ile yaptıkları bir görüşmede gündeme geldiğini anlatan Sönmez, "Çocuklarımıza da eğitim verebileceklerini söylemişlerdi. Biz de 2,5 ay önce atölyemizi kurduk. Her yaş grubundan öğrencilerimiz bu dersi tercih edebiliyor." dedi."Hayatlarında yepyeni hobileri, uğraşları olacak"İlkokuldan liseye kadar her yaş grubundan öğrencilere eğitim verdiklerini dile getiren Sönmez, şöyle devam etti:"Şu anda ağırlıklı olarak ilkokul öğrencileri ders alıyor. Küçük yaşta başlayarak bu işi devam ettirme fırsatı bulacaklar. Şu an 100 öğrencimiz var. Haftada 2 saat ders alıyorlar. Çocuklarımızın gelişimine bağlı olarak saatler artacak. Cumartesi günleri de eğitim devam ediyor. Hem velilerimizden hem de öğrencilerimizden inanılmaz geri dönüşler alıyoruz. İlk başladıklarında çekiç dahi tutamazken, şimdi çekiçle bakıra desen verebiliyorlar. Yıl sonuna kadar çok iyi işler çıkaracaklar. Gelecekte de hayatlarında yepyeni hobileri, uğraşları olacak."Sönmez, sadece akademik açıdan değil, sanatsal ve sportif başarılarıla da kendisini kanıtlayan bireyler yetiştirmek istediklerini vurgulayarak eğitimde emeği geçen herkese teşekkür etti.Kursiyerlerden 7 yaşındaki Zeynep İrem Murat da bakır işlemeyi çok sevdiğini belirterek "Zor değil. Figür çiziyoruz, çiçekler yapıyoruz. Güzel yapacağımdan eminim. Çekici elimize değdirmemeye çalışıyoruz." diye konuştu.