BAKIRKÖY ADALET SARAYI ESNEK ÇALIŞMANIN BİTECEĞİ 15 HAZİRAN'A HAZIRLANDI

BAKIRKÖY Adalet Sarayı'nda koronavirüs nedeniyle bir süredir nöbet sistemi ile yürütülen çalışmanın, 15 Haziran itibariyle sona erecek olması nedeniyle yeni normal dönemde bir dizi ek tedbir alındı.

08.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:11
BAKIRKÖY Adalet Sarayı'nda koronavirüs nedeniyle bir süredir nöbet sistemi ile yürütülen çalışmanın, 15 Haziran itibariyle sona erecek olması nedeniyle yeni normal dönemde bir dizi ek tedbir alındı.
Bakırköy Adalet Sarayı, koronavirüs tedbirlerini artırarak yeni normal dönemdeki hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık 2,5 aydır koronavirüs nedeniyle tutuklu ve acil işler dışında nöbet ve esnek çalışmanın 15 Haziran itibariyle sona erecek olması nedeniyle adliyede bir dizi ek önlemler alındı. Bakırköy Belediyesi'nden gelen temizlik ekipleri duruşma salonları, adliye koridorları, yürüyen merdivenler başta olmak üzere adliyenin çeşitli yerlerini dezenfekte etti. Adliye içindeki oturma yerlerine bir dolu bir boş oturulacak şekilde şeritler çekildi. Adliye koridorlarının çeşitli yerlerine dezenfektan ve sosyal mesafe kuralını hatırlatacak uyarılar konuldu.
ASANSÖRLERE ÖZEL ÖNLEM
Vatandaşların ve personelin kullanımına açık asansörlerde, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi için bir asansöre en fazla 3 kişi binebilecek şekilde şeritler çekildi. Tedbirler kapsamında adliyeye giren maskesiz vatandaşlara maske verilmesi ve ateşlerinin ölçülmesi, adliye personeline siperlik ve maske dağıtımı sürüyor. BAKIRKÖY ADALET SARAYI ESNEK ÇALIŞMANIN BİTECEĞİ 15 HAZİRAN’A HAZIRLANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Bakırköy, Güncel, Haber

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