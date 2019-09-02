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Bakırköy adalet sarayı'nda adli yıl açılışı

BAKIRKÖY Adalet Sarayı'nda adli yıl açılış töreni düzenlendi.

02.09.2019 17:12 Bakırköy adalet sarayı'nda adli yıl açılışı
BAKIRKÖY Adalet Sarayı'nda adli yıl açılış töreni düzenlendi. Bakırköy Adalet Sarayı'nın atrium alanındaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılışa Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız'ın yanı sıra adliyede görevli savcı ve hakim ile adliye personeli katıldı.


Açılış töreninde konuşan Topluyıldız, "Yeni adli yılın Bakırköy Adliyesi'ne, ülkemize, milletimize ve yargı camiamıza hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. Hakim, savcı ve adli personel desteği ile bu adli yılımızın Türkiye genelinde yargı olarak  daha başarılı bir yıl geçireceğine inanıyorum" dedi.


Yeni mahkemeler kurulduğunu, son kararname ile genç savcı ve hakimlerin aralarına katıldığını ve kendilerine güç ve kuvvet vereceklerini söyleyen Topluyıldız, Bakırköy Adalet Sarayı için yeni bir ek bina yapılacağını da sözlerine ekledi. Yapılan konuşmaların ardından hakim ve savcılar toplu fotoğraf çektirdi.


- İstanbul

Bakırköy, Güncel

Kaynak: DHA

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