Bakırköy Adalet Sarayı'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı
Bakırköy Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai saati bitiminden sonra dezenfekte işlemi yapıldı.
13.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:50
Bakırköy Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai saati bitiminden sonra dezenfekte işlemi yapıldı.
Özel kıyafetli 3 ekip, mesai bitiminden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'nda ilaçlama yapıldı. Ekip, X-ray cihazlarını, duruşma salonlarını, baro odalarını, hakim-savcı odalarını, koridorları, tuvaletleri ve arama noktalarını büyük bir titizlikle dezenfekte etti.
Ayrıca vatandaşların giriş noktalarında eşyalarını koydukları plastik kaplara da dezenfektan sıkıldı. Bu dezenfektanda iyot ve alkolün olmadığı, sıkıldığı yerde 12 saniye içerisinde bütün bakterileri öldürdüğü öğrenildi.
Özel kıyafetli 3 ekip, mesai bitiminden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'nda ilaçlama yapıldı. Ekip, X-ray cihazlarını, duruşma salonlarını, baro odalarını, hakim-savcı odalarını, koridorları, tuvaletleri ve arama noktalarını büyük bir titizlikle dezenfekte etti.
Ayrıca vatandaşların giriş noktalarında eşyalarını koydukları plastik kaplara da dezenfektan sıkıldı. Bu dezenfektanda iyot ve alkolün olmadığı, sıkıldığı yerde 12 saniye içerisinde bütün bakterileri öldürdüğü öğrenildi.
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Kaynak: AA
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