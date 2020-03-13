Menü
Haberler ›› Güncel ››Bakırköy Adalet Sarayı'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Güncel

Bakırköy Adalet Sarayı'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Bakırköy Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai saati bitiminden sonra dezenfekte işlemi yapıldı.

13.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:50
Bakırköy Adalet Sarayı'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı
Bakırköy Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai saati bitiminden sonra dezenfekte işlemi yapıldı.
Özel kıyafetli 3 ekip, mesai bitiminden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'nda ilaçlama yapıldı. Ekip, X-ray cihazlarını, duruşma salonlarını, baro odalarını, hakim-savcı odalarını, koridorları, tuvaletleri ve arama noktalarını büyük bir titizlikle dezenfekte etti.
Ayrıca vatandaşların giriş noktalarında eşyalarını koydukları plastik kaplara da dezenfektan sıkıldı. Bu dezenfektanda iyot ve alkolün olmadığı, sıkıldığı yerde 12 saniye içerisinde bütün bakterileri öldürdüğü öğrenildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Bakırköy, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi Güncel
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi Güncel
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti Güncel
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti Güncel
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Güncel
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı