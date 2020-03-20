Bakırköy Adalet Sarayı'nda Kovid-19 önlemleri

Bakırköy Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gelen vatandaşların ateşi ölçülüyor.??Bakırköy Adalet Sarayı'nda Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni düzenlemeler getirildi.?Adliyede görev yapan güvenlikçiler, gelen vatandaşların ateşini ölçüyor ve kaç derece ateşlerinin olduğunu söylüyor.Ayrıca asansörlere, tuvaletlere ve köşe başlarına dezenfektanlar konuldu.

Kaynak: AA