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Bakırköy Adalet Sarayı'nda Kovid-19 önlemleri

Bakırköy Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gelen vatandaşların ateşi ölçülüyor.

20.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:02
Bakırköy Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gelen vatandaşların ateşi ölçülüyor.??
Bakırköy Adalet Sarayı'nda Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni düzenlemeler getirildi.?
Adliyede görev yapan güvenlikçiler, gelen vatandaşların ateşini ölçüyor ve kaç derece ateşlerinin olduğunu söylüyor.
Ayrıca asansörlere, tuvaletlere ve köşe başlarına dezenfektanlar konuldu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Bakırköy Adalet Sarayı’nda Kovid-19 önlemleri

Kaynak: AA

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Bakırköy Adalet Sarayı'nda Kovid-19 önlemleri
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Bakırköy, Güncel

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