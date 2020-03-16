Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki duruşmalar 13 Nisan'a kadar ertelendi
Bakırköy Adalet Sarayı'nda tutuklu ve ivedi dosyalar haricindeki duruşmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 13 Nisan'a kadar ertelendi.
16.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:20
Bakırköy Adalet Sarayı'nda tutuklu ve ivedi dosyalar haricindeki duruşmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 13 Nisan'a kadar ertelendi.?
Bakırköy Adalet Sarayı'nda görülen duruşmalara, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) uyarıları üzerine, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni düzenlemeler getirildi.
Tutuklu ve acil işler haricinde tüm duruşmalarının 13 Nisan'a kadar ertelendiği öğrenilirken, duruşmalara katılmayanların mazeretli sayılacağı bildirildi.
Bakırköy Adalet Sarayı'nda görülen duruşmalara, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) uyarıları üzerine, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni düzenlemeler getirildi.
Tutuklu ve acil işler haricinde tüm duruşmalarının 13 Nisan'a kadar ertelendiği öğrenilirken, duruşmalara katılmayanların mazeretli sayılacağı bildirildi.
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Kaynak: AA
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