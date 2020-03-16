Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki duruşmalar Kovid-19 kapsamında ertelendi
Bakırköy Adalet Sarayında tutuklu ve ivedi dosyalar haricindeki duruşmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ertelendi.
16.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:44
Bakırköy Adalet Sarayında tutuklu ve ivedi dosyalar haricindeki duruşmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ertelendi.
Bakırköy Adalet Sarayında görülen duruşmalara, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) uyarıları üzerine, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni düzenlemeler getirildi.
Ağır ceza mahkemeleri, ikinci bir karar alınana kadar tutuklu ve ivedi olan işler haricinde duruşma yapılmayacağını, talimat ve tanık dinlenmeyeceğini yazılı olarak kapılarına asarak duyurdu.
Bazı duruşmalar, izleyicisiz olarak yapılırken, keşiflerin erteleneceği ve hastalık tehlikesinin azalması halinde mahkemelerin eski çalışma düzenine döneceği bildirildi.
Öte yandan adliyede görev yapan güvenlik görevlileri ve memurlar maske takarak çalışmalarına devam ediyor.
Bakırköy Adalet Sarayında görülen duruşmalara, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) uyarıları üzerine, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni düzenlemeler getirildi.
Ağır ceza mahkemeleri, ikinci bir karar alınana kadar tutuklu ve ivedi olan işler haricinde duruşma yapılmayacağını, talimat ve tanık dinlenmeyeceğini yazılı olarak kapılarına asarak duyurdu.
Bazı duruşmalar, izleyicisiz olarak yapılırken, keşiflerin erteleneceği ve hastalık tehlikesinin azalması halinde mahkemelerin eski çalışma düzenine döneceği bildirildi.
Öte yandan adliyede görev yapan güvenlik görevlileri ve memurlar maske takarak çalışmalarına devam ediyor.
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Bakırköy, Güncel
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