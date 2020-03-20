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Bakırköy Adliyesi'nde Korona virüs nedeniyle vatandaşlara ateş ölçerli kontrol

Bakırköy Adalet Sarayı'nda Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların ateş ölçer ile kontrolleri yapılıyor.

20.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:17
Bakırköy Adalet Sarayı'nda Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların ateş ölçer ile kontrolleri yapılıyor.
Çin'de ortaya çıkıp kısa sürede dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen Korona virüse yönelik alınan önlemler kapsamında Bakırköy Adliyesinde vatandaşlar ateş ölçer ile kontrol edilip adliyeye alınıyor. Ateşi yüksek çıkan vatandaşlar ise hastaneye yönlendiriliyor. Güvenlik görevlileri tarafından 5 adet ateş ölçer cihaz kullanılan adliyede, bazı duruşmalar ertelenirken, temizlik çalışmaları da sürüyor.
(İHA) Bakırköy Adliyesi’nde Korona virüs nedeniyle vatandaşlara ateş ölçerli kontrol

Kaynak: İHA

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Bakırköy Adliyesi'nde Korona virüs nedeniyle vatandaşlara ateş ölçerli kontrol
Etiketler : Bakırköy, Güncel

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