Bakırköy Adliyesi'nde korona virüs temizliği
Bakırköy Adalet Sarayı korona virüsten korunmak için dezenfekte edildi.
13.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:46
Bakırköy Adalet Sarayı korona virüsten korunmak için dezenfekte edildi. Duruşma salonlarından hakim ve savcı odalarına kadar binanın her yerinde dezenfekte çalışması yapıldı.
Çin'de ortaya çıkıp kısa sürede dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüse yönelik alınan önlemler kapsamında Bakırköy Adliyesi'nde dezenfekte işlemi yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Müdürlüğü'nün görevlendirdiği 3 ekip, 6 personeliyle antiseptik dezenfektan kullanarak adliye binasında dezenfekte işlemi yaptı. Duruşma salonlarından hakim ve savcı odalarına kadar binanın her köşesi didik didik temizlendi.
(Melike İnal/İHA)
Çin'de ortaya çıkıp kısa sürede dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüse yönelik alınan önlemler kapsamında Bakırköy Adliyesi'nde dezenfekte işlemi yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Müdürlüğü'nün görevlendirdiği 3 ekip, 6 personeliyle antiseptik dezenfektan kullanarak adliye binasında dezenfekte işlemi yaptı. Duruşma salonlarından hakim ve savcı odalarına kadar binanın her köşesi didik didik temizlendi.
(Melike İnal/İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Bakırköy Adliyesi'nde korona virüs temizliği
Etiketler : Bakırköy Adliyesi, Bakırköy, Güncel
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