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Bakırköy Adliyesi'nde koronavirüs temizliği

Bakırköy Adliyesi'nde koronavirüs temizliği Bakırköy Adalet Sarayı koronavirüsten korunmak için dezenfekte edildi.

13.03.2020 21:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:42
Bakırköy Adliyesi'nde koronavirüs temizliği
İSTANBUL - Bakırköy Adalet Sarayı koronavirüsten korunmak için dezenfekte edildi. Duruşma salonlarından hakim ve savcı odalarına kadar binanın her yerinde dezenfekte çalışması yapıldı.
Çin'de ortaya çıkıp kısa sürede dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse yönelik alınan önlemler kapsamında Bakırköy Adliyesi'nde dezenfekte işlemi yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Müdürlüğü'nün görevlendirdiği 3 ekip, 6 personeliyle antiseptik dezenfektan kullanarak adliye binasında dezenfekte işlemi yaptı. Duruşma salonlarından hakim ve savcı odalarına kadar binanın her köşesi didik didik temizlendi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Bakırköy Adliyesi'nde koronavirüs temizliği

Kaynak: İHA

Etiketler : Bakırköy Adliyesi, Bakırköy, 3. Sayfa

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