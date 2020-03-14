Menü
Haberler ›› genel ››Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu - Haberler

Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu

Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu Teknik bir arızadan dolayı metro seferleri durdu Metro hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında seferler durdu.

14.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:05
Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu
Teknik bir arızadan dolayı metro seferleri durdu
İSTANBUL - Metro hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında seferler durdu.
Edinilen bilgiye göre, metro hattında teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu. Seferlerin Bakırköy- Yenikapı istasyonları arasında devam ettiği öğrenildi.
Metro İstanbul resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Bakırköy istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul Atatürk Havalimanı, Bakırköy, Genel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Haberler
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, Haberler
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi Haberler
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in Haberler
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Haberler
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı