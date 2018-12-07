07 Aralık 2018 Cuma 12:27



07 Aralık 2018 Cuma 12:27

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun "yaralama, hakaret ve tehdit" davasının görülmesine devam edildiBaşkan Kerimoğlu: "Ağır bir hakaret ve tehdit duydum, sinkaflı küfürler 'Katil senin yüzünden oldu' gibi sözlerdi""'Bana mı söylüyorsun?' diye sordum, bunun üzerine bunu bana söyleyen kişinin başını eğip gideceğini düşündüm""Herhangi bir darp, vurma, tehdit olmadı"Müşteki Mustafa Çiçi: "Başkan ceketini çıkarıp 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' diyerek Alper'e yumruk attı"İSTANBUL - Bakırköy Spor Vakfı Tesisleri'nin yıkım çalışması esnasında bir işçinin hayatını kaybetmesinin ardından çıkan nedeniyle Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun hakkında"yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından açılan davasının görülmesine devam edildi. Başkan Kerimoğlu, "8-10 metre mesafeden çok ağır bir hakaret ve tehdit duydum. Sinkaflı küfürler 'Katil senin yüzünden oldu' gibi sözlerdi. Mesafe yakın olduğu için ve yüzüme karşı söylendiği için 'Bana mı söylüyorsun?' diye sordum. Bunun üzerine bunu bana söyleyen kişinin başını eğip gideceğini düşündüm ama aksine hakaretleri arttırdı. Herhangi bir darp, vurma, tehdit olmadı" dedi. Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şüpheli Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile diğer sanıklar ve müştekiler katıldı. Duruşmada söz verilen tutuksuz sanık Bülent Kerimoğlu olaya ilişkin ifadesinde şunları aktardı: "İmara aykırılık nedeniyle ruhsatsız yapılar vardı, yıkıma ilişkin mahkeme kararı alındı. Olay günü sabah saatlerinde yıkıma başlandı. Sabah 8.30 civarında iş kazası olduğu ve bir işçinin hayatını kaybettiğinin haberi geldi. Olay yerine geldim, olay yerine hem başsağlığı dilemek için hem de olay yerinde bilgi almak için geldim. Yaklaşık 25-30 metre yürüdüm. Kendim de tıp doktoru olduğum için savcı bey cesedin yanında tutanak tutarken cesede baktım. Ancak yürürken çok ağır hakaretler ve küfürler duydum ama duymamazlıktan geldim" dedi."Ağır bir hakaret ve tehdit duydum, sinkaflı küfürler 'Katil senin yüzünden oldu' gibi sözlerdi"Yürürken bir anda yüzüne karşı oldukça ağır hakaretler söylendiğini belirten Bülent Kerimoğlu, "8-10 metre mesafeden çok ağır bir hakaret ve tehdit duydum. Sinkaflı küfürler 'Katil senin yüzünden oldu' gibi sözlerdi. Mesafe yakın olduğu için ve yüzüme karşı söylendiği için 'Bana mı söylüyorsun?' diye sordum. Bunun üzerine bunu bana söyleyen kişinin başını eğip gideceğini düşündüm ama aksine hakaretleri arttırdı. Bunun üzerine ben de el işareti yaparak gel buraya dedim. O kişi şu an huzurda bulunan müşteki şahıs Alper İnanç'tı. Kendisi geri giderken bana yine hakaretler ve küfürler etmeye devam ediyordu. Televizyon kayıtlarında görüldüğü gibi benin kendisine herhangi bir darp, vurma, tehdit olmadı. Araya ciddi bir kalabalık girdi. Kimse kimseyi darp etmesin diye araya girildi. Ancak arbedede ne oldu ben bilmiyorum, kimsenin kimseye vurduğunu göremem. Bu esnada düşen olduysa ben görmedim. Bulunduğum yerin arka tarafında hakaretler ve küfürler geliyordu. Oraya döndüm birkaç adım attım daha önceden tanıdığım Şeref ile karşılaştım. Kendisine döndüm elini beline attığını gördüm ancak bunu refleks olarak da atmış olabilir. Silah görmedim. Korumalar araya girip araca bindirip beni götürdü. Korumaların vurduğunu görmedim. Ben suçsuzum beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.Bülent Kerimoğlu'nun hukuk danışmanı ve şahsi avukatı olan tutuksuz sanık Mutlu Aydın Güneşli ise, "Yıkım esnasında bazı sıkıntılar oluyordu. Bazı kişiler yıkımı engellemeye çalışıyordu. Belediye personeline karşı sözlü ve fiili müdahaleler vardı. Başkan bey de benden rica ederek kontrol etmemi, herhangi bir hukuksuzluk olmaması için gereğinin yapılmasını istedi" şeklinde ifade verdi."Çocuğundan çıkacak"Olay günü Alper isimli bir şahsın "Bu durum çocuğundan çıkacak" dediği söyleyen Mutlu Aydın Güneş, "Alper isimli şahıs bağırmaya başladı. 'Katilsin, hırsızsın, şerefsizsin' diyerek Başkan beye hakaret etti. Orada bir arbede oldu. Ancak kimin kime vurduğunu görmedim. Ben suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi."Başkan ceketini çıkarıp 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' diyerek Alper'e yumruk attı"Olaya ilişkin müşteki Mustafa Çiçi ise ifadesinde: " Olay günü 8.30 gibi oradan geçerken kalabalığı gördüm. Alper bey Başkan'a hitaben 'bu senin eserin hırsına yenildin' dedi. Bunun üzerine Başkan ceketini çıkarıp 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' diyerek Alper'e yumruk attı. Ben onun yanındaydım. Başkanın yanına sakinleştirmek için yaklaşırken ben de darp edildim, görüntülerde mevcuttur. Üzerime 70-80 kişi çullandı. Darp raporum vardır, şikayetçiyim" dedi.Mahkeme iki sanığın zorla getirilmesi ve olaya ilişkin görüntülerin yer aldığı CD'nin çözümlenmesine ve bilirkişi tarafından rapor edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.Öte yandan, olay günü kaydedilen görüntülerde de Başkan Bülent Kerimoğlu'nun vatandaşlara küfrettiği, tehdit ettiği ve zabıtaların da araya girerek vatandaşlara saldırdığı anlar kameralara yansımıştı.