Bakırköy Belediyesi'nden Doktor İstediler, Bakın Kim Geldi?

Şevkiye Akgün'ün yakınları çalan zil üzerine kapıyı açtıklarında şok yaşadılar. Çünkü muayeneye doktor gelmişti ama gelen doktor; Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu idi.Başkan Dr. Kerimoğlu," Zaman zaman yardımcı sağlık biriminden doktor talebi olan hastalara kendisinin de gittiğini, 80 yaşındaki Şevkiye Annemizin yakınlarından böyle bir talep gelince dekendisinin hastayı ziyaret ettiğini" belirtti.

Şevkiye Akgün, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nu karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyerek ,"Beni çok şaşırttınız ama çok da mutlu ettiniz" dedi.

Başkan Dr. Kerimoğlu da muayenesini yaptıktan sonra Şevkiye Teyze'ye acil şifalar diledi.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, her yıl yaklaşık 10 bin Bakırköylüye ücretsiz evde bakımve hasta nakil hizmeti verdiklerini ifade ederek şu açıklamayı yaptı: " Yardımcı sağlık birimimiz; evde bakım hizmeti ve ambulansla hasta nakil hizmeti veriyor. Her yıl yaklaşık 10 bin Bakırköylüye de bu hizmet sunuluyor.Evde bakım hizmeti kapsamında yatalak ve evinden çıkamayacak durumdaki hastalarımızadoktor ve hemşire eşliğinde;reçeteli pansuman, serum, enjeksiyon, kan alma ve muayene işlemleri yapılıyor.Yardımcı sağlık hizmet birimimiz yılın 365 günü hastalarımıza şifa olabilmek amacıyla hizmet veriyor. Bu hizmetten yararlanabilmek için Bakırköylüler;Şevkiye Annemizin yakınlarının yaptığı gibi 414 96 49(Dahili:8020) numaralı telefonuarayabilirler."

Başkan Kerimoğlu, "Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi ve Ağız-Diş Sağlığı merkezinde de yılda yaklaşık 150 bin yurttaşa ücretsiz hizmet verdiklerini" sözlerine ekledi.