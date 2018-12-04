Bakırköy Belediyesi'nden Mevlana Müzesi'ne Ziyaret

Tüm Bakırköylülerin katılımına açık olana gezi için kayıtlar bugün(Salı)başladı.

Hz. Mevlana Müzesi gezisiyle ilgili bir açıklama yapan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu şunları söyledi: " 'Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.' diyerek hoşgörü ve kardeşlik öğretileriyle bizlere günümüzde de ışık tutmaya devam eden Hz. Mevlana'nın Müzesinivuslatının 745. yılında ziyaret edeceğiz."

Başkan Kerimoğlu, kayıtların;Belediye Ek Hizmet Binasında bulunan Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde yapılacağını, geziye kayıt olmak isteyenlerin nüfus cüzdanı fotokopisini yanlarında bulundurmalarını ve ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 414 96 88 numaralı telefondan bilgi alabileceklerini de sözlerine ekledi.