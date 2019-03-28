Bakırköy Belediyesine Haciz Şoku

Kaynak: İHA

Bakırköy Belediyesinde haciz şoku yaşandı. Bir temizlik firması, 300 bin lira alacağı için haciz işlemi başlattı.Bakırköy Belediyesi iddiaya göre 2004 yılında belediyenin çöp toplama ve sokak temizliğini yapmak üzere Mehmet Şeref Varan'a ait firma ile anlaştı. Bakırköy Belediyesine bağlı birimler, üzerinden seneler zaman geçmesine rağmen yapılan anlaşma gereği ödenmesi gereken miktarı ödemedi. O dönemden bu zamanda kadar ödenmesi gereken borcun toplamda 300 bin lirayı bulduğu belirtildi.Firma sahibi Mehmet Şeref Varan alacaklarını tahsil edemeyince Bakırköy Belediyesine dava açtı ve haciz memurları bu sabah Bakırköy Belediyesine geldi. Memurların işlem yapmaya başladığı sırada tutanaklar tutulurken belediye yetkilileri borcun ödeneceğini söyledi. Bunun üzerine haciz işlemini yapan memurların borcun tamamı olan 300 bin TL'nin ödenmesi için belediye binasının içerisinde beklediği öğrenildi."Alacaklarımız ödenmediği için haciz işlemi başlattık"Bir dönem Bakırköyspor Kulübünün Başkanlığını yapan şirket sahibi Mehmet Şeref Varan alacakları için işlem başlattıklarını belirterek, "Bakırköy Belediyesi yaptığımız işten dolayı alacağımızı ödemedi haciz işlemi başlattık. Aslında bu işin arkası var, haksız ve hukuksuz yıkılan Bakırköyspor Vakfı Tesisleri'nden dolayı 50 trilyonluk davamız var. Mevcut belediye başkanı hem kendisini hem Bakırköy halkını bu borcun batağına itmiştir. Borcu ödememe sebebine gelecek olursak 500 kişi çalışması gerekirken, 3 bin kişi çalıştırıyor ve dolayısıyla para yetmiyor. Burada 5 sene içerisinde yapmış olduğu tek bir hizmet yok, tek yaptığı iş nereden ne rüşvet alırım, nereden neyi götürürüm derdinde" dedi."Oturduğu koltuğa layık bir başkan değil"Alacaklarının ödenmemesi durumunda yeniden işlem başlatacaklarını aktaran şirket sahibi Mehmet Şeref Varan, "Bugün belediyeye haciz işlemleri için sabah erken saatte gittiler paranın yatırılacağını söylemiş oradakiler. Öğleden sonra belli olacak. 'Parayı yatıracağız herhangi bir şeyi kaldırmayın' talebinde bulunmuşlar. Paranın yatırılmaması durumunda tekrar haciz işlemi yaptıracağız. Zaten yaptıkları her iş ya taşeron firma üzerinden ya da kiralık ya da finansal kiralama. Benim tüm maksadım altındaki koltuğu almaktı. Oturmuş olduğu koltuğa layık olmayan bir belediye başkanı" diye konuştu. - İSTANBUL