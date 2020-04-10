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BAKIRKÖY D-100'DE MAKAS ATAN OTOMOBİL KAMERADA

100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

10.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:27
BAKIRKÖY D-100'DE MAKAS ATAN OTOMOBİL KAMERADA
100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafiği tehlikeye atan otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.
Bakırköy D - 100 Karayolu Beşyol mevkiinde, dün saat 16.00 sıralarında trafikte makas atarak ilerleyen otomobil seyir halinde olan diğer araçları tehlikeye attı. O anlar trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerde, siyah otomobilin araçlar arasında uzun süre makas atarak ilerlediği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: D-100 Karayolu, Bakırköy, Güncel
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