BAKIRKÖY D-100'DE MAKAS ATAN OTOMOBİL KAMERADA
100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
10.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:27
Bakırköy D - 100 Karayolu Beşyol mevkiinde, dün saat 16.00 sıralarında trafikte makas atarak ilerleyen otomobil seyir halinde olan diğer araçları tehlikeye attı. O anlar trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerde, siyah otomobilin araçlar arasında uzun süre makas atarak ilerlediği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.
Kaynak: DHA
Etiketler: D-100 Karayolu, Bakırköy, Güncel