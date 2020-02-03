BAKIRKÖY D-100'DE OTOMOBİL YANGINI

Bakırköy D-100 Karayolu'nda otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

D-100 Karayolu İncirli Mevkii Ankara istikametinde saat 16.15 sıralarında 06 GE 9180 plakalı otomobilin sürücüsü Abdullah Demirel, İncirli mevkiinden geçtiği sırada aracının motor kısmından duman çıktığını fark etti. Elektrik aksamından kaynaklandığı öne sürülen arıza nedeniyle otomobilin motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Sağ şeritte duran sürücü otomobilden inerek çevresinden yardım istedi. Otomobilin yandığını gören bazı sürücüler yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobildeki yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Söndürme çalışmaları sırasında D-100 yan yol İncirli'den itibaren trafiğe tamamen kapatıldı. D-100 Karayolunda ise trafik iki şeritten devam etti. Olay yerine gelen çekici ile yanan otomobil kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan otomobil

-Çevredekilerin müdahalesi

-İtfaiyenin gelmesi

-Söndürme çalışmaları

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yanan otomobilden görüntü

-Genel ve detaylar

- İstanbul