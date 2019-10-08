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Bakırköy d-100 yanyolda tır bariyerde asılı kaldı

BAKIRKÖY'de D-100 yanyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan TIR, çarptığı bariyerde asılı kaldı.

08.10.2019 19:20Bakırköy d-100 yanyolda tır bariyerde asılı kaldı
BAKIRKÖY'de D-100 yanyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan TIR, çarptığı bariyerde asılı kaldı. Kaza sonrası trafik yoğunluğu oluşurken TIR vinç yardımıyla kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu yanyol Bakırköy istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 16 AFC 050 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere vurarak asılı kaldı. Kaza nedeniyle Bakırköy istikameti yanyolda trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Bariyerlerde asılı kalan TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


- İstanbul

D-100 Karayolu, Bakırköy, Güncel

Kaynak: DHA

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