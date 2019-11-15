Haberler » Güncel » Bakırköy'de 3 kişinin evde ölü bulunması - Haber

Bakırköy'de 3 kişinin evde ölü bulunması

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

15.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 15.11.2019 15:56Bakırköy'de 3 kişinin evde ölü bulunması
Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.
Osmaniye Mahallesi'ndeki olayın ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazeler üzerindeki otopsi işlemleri tamamlandı.
Ailenin yakınları anne Zeliha D. (38), baba Bahattin D. (38) ve 6 yaşındaki Ali D'nin cenazelerini buradan aldı.
Bu arada, Bahattin D'nin bir yakınına göndermek istediği ancak taslaklarında kalan mesajda, önce eşini ve çocuğunu zehirleyeceği, sonra da intihar edeceğini yazdığı öğrenildi.
Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsilerinde siyanür alımına bağlı değişimler dışında ölümlerine müessir başkaca patolojik bulgunun saptanmadığı belirtildi.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:28 Vatandaşlar kendi yaptıkları yemekleri komşularıyla paylaştı
16:32 Tekirdağ yardıma muhtaç kardeşlerin suyu kesildi
16:32 İBB Başkanı İmamloğlu, Londra'da kredi aradı
16:32 9. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde çocuklar kısa film çekti
16:27 Avustralyalı komedyenin 7 haftalık bebeğini taklit etiği video sosyal medyada en çok izlenenler...
15.11.2019 16:35:14