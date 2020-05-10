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Bakırköy'de 40 bin ev ziyaret edilerek Anneler Günü hediyeleri dağıtıldı

Bakırköy'de 40 bin ev ziyaret edilerek Anneler Günü hediyeleri dağıtıldıİSTANBUL, (DHA) - Bakırköy Belediyesi, Anneler Günü nedeniyle Bakırköylü annelere sürpriz kutlama yaparak çiçek ve hediye dağıttı.

10.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:18
Bakırköy'de 40 bin ev ziyaret edilerek Anneler Günü hediyeleri dağıtıldı
İSTANBUL, (DHA) - Bakırköy Belediyesi, Anneler Günü nedeniyle Bakırköylü annelere sürpriz kutlama yaparak çiçek ve hediye dağıttı. Bakırköy Belediyesi tarafından Anneler Günü nedeniyle yapılan sürpriz kutlama ve hediye dağıtımı, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ve 600 belediye çalışanı ile ilçede bulunan 40 bin ev ziyaret edilerek gerçekleştirildi.
Bakırköy Belediyesi çalışanları, annelere içerisinde karanfil, kolonya, maske ve iyi dilek mektubunun olduğu hediye paketlerini tüm evleri ziyaret ederek dağıttı. Salgının başlamasından sonra 50 gündür evlerinde olan 65 yaş üstü vatandaşların bugün 4 saat hava alma amacıyla dışarıda olmasını da değerlendiren Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, evlerinde olmayan Bakırköylülere hediyelerini kendisi verdi. Koronvirüs nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini belirten ilçe sakinleri sokakta karşılaştıkları Başkan Kerimoğlu'na yoğun ilgi gösterirken belediyenin yapmış olduğu hediye dağıtımı için de kendisine teşekkürlerini ilettiler.
'DAHA SAĞLIKLI GÜNLERDE ANNELER GÜNÜNÜ KUTLAMAK DİLEĞİYLE'
Bakırköylü anneleri evlerinde ziyaret ederek ve 65 yaş üstü anneleri ise sokakta karşılayarak hediyelerini sunan Başkan Kerimoğlu, 'Umarım bu zor günleri hep beraber atlatacağız. İçerisinde salgın için hepimizin ihtiyacı olan maske ve kolonya ile siz annelerin anneler gününü kutlamak istedik. Bu vesile ile tüm çalışanlarımızla, nasıl ki sağlığınız, güvenliğiniz ve rahatınız için çalışıp yanınızda oluyorsak, evlerimizden çıkıp bu güzel günü kutlayamadığımız için sizleri yalnız bırakmamak istedik. Daha sağlıklı günlerde Anneler Günü'nü kutlamak dileğiyle tüm annelerin ve yüreği anne şefkatiyle dolu tüm kadınların günü kutlu olsun' dedi.
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Bakırköy’de 40 bin ev ziyaret edilerek Anneler Günü hediyeleri dağıtıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bülent Kerimoğlu, Anneler Günü, Bakırköy, DHA, Güncel, Haber

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