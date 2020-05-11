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BAKIRKÖY'DE BERBERLER, KUAFÖRLER KEPENK AÇTI

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan berberler, kuaförler ve güzellik salonları bugün itibariyle ilk müşterilerine hizmet vermey başladı.

11.05.2020 14:14 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:20
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan berberler, kuaförler ve güzellik salonları bugün itibariyle ilk müşterilerine hizmet vermey başladı. Sabah saatlerinde dükkanlarını açan işletme sahipleri gerekli hijyen çalışmalarının ardından maske ve koruyucu eldiven takarak müşterilerini ağırladı.
Bakırköy'de erkek kuaförü salonu işleten Hasan Köşeli ateş ölçümü yaptıktan sonra müşterilerine hizmet veriyor. Köşeli, 'Bu süreçte daha dikkatli olmalıyız. Bunun için hijyene çok önem veriyoruz. Müşterimize maske ve eldiveni ücretsiz veriyoruz. Saatte bir müşteri alıyoruz ve sonra 20 dakika havalandırma işlemi yapıyoruz. Bugün 12 müşteriye hizmet vereceğiz dedi.
Müşterilerden Kerem Mısırlı ise, İki ay sonra bu kadar heyecanlanacağımızı düşünmezdim. Devletimizin aldığı tedbirlere bütün kuaförler uyuyor. İnşallah bu süreci en kısa zamanda atlatacağız. Devamlı geldiğim bir kuaför Tek kullanımlık havlu kullanıyorlar hijyene ve sosyal mesafeye dikkat ediyorlar. Bu bizim için çok önemli. BAKIRKÖY’DE BERBERLER, KUAFÖRLER KEPENK AÇTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bakırköy, Sabah, Güncel, Haber

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