Bakırköy'de Bu Masada Söz Küçüklerin, Dinlemek Büyüklerin

Bakırköy'deki okullardan Çocuk Meclisi Üyesi bir grup öğrenci; Çocuk Masası'nın kuruluş ve çalışmalarına destek veren Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ve Çocuk Masası Yürütme Kurulu ve Çocuk Hakları Zirvesi Derneği Başkanı Ebrize Çeltikçi'yle bir araya gelecek ve Çocuk Masası uzmanları tarafındanbir yıl boyunca okullarda verilen "hak ve hakkın kullanımı, beden sağlığı, İhmal ve istismarlardan korunma eğitimi" sürecini değerlendirecekler.

20 Kasım BM Dünya Çocuk Hakları Gününedeniyle, Bakırköy'deki öğrenciler; Çocuk Masası'nı kurarak, çocukların istismar ve suistimal edilmesine dur diyen ve Bakırköy'de iyi bir yönetişim modelini gerçekleştirerekörnek bir model olmasını sağlayan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve Bakırköy Çocuk Masası Yürütme Kurulu ve Çocuk Hakları Zirvesi Derneği Başkanı Ebrize Çeltikçi'ye, çocuk ve haklarını önemseyerek çocuklara karşı görevlerini titizce yerine getirenlere teşekkür edecek.

Çocuk temsilciler; ÇHZD ve Çocuk Masası'nın girişimi ile Bakırköy Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığının gözetimiyle bugüne kadar okullarında ve yakın çevrelerinde devam eden, her tür istismara karşı çocuğu koruyucu ve önleyici "Çocuk Koruma Eğitimi Programı" ile ilgili düşünce ve dileklerini de aktaracak.

Çocuklar bu toplantıda; çocukları ve haklarını koruyan, onları ilgilendiren karar ve politikalara çocuklarında katkı ve katılım haklarını kullanmalarına fırsat veren Bakırköy Çocuk Masası modelinin tüm ilçelerde, mahalle muhtarlıklarında dakurulmasını ve çocukların yüksek yararı için ülke genelinde yaygınlaştırılmasını da isteyecek.